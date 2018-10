Verzilting Volkerak-Zoommeer jaren uitgesteld

Het Volkerak-Zoommeer blijft voorlopig zout (foto: Omroep Zeeland )

Gedeputeerde Ben de Reu is niet verrast door de mededeling. Het kabinet had al 75 miljoen euro extra toegezegd voor doorlaat in de Brouwersdam die moet zorgen voor een betere waterkwaliteit in de Grevelingen. Daarmee is de investering in het Volkerak-Zoommeer op een lager pitje komen te staan.

Ben de Reu vraagt zich af wanneer het Volkerak-Zoommeer dan wel zout wordt

Zeeland heeft verschillende zoetwatervoorzieningen:

- Het Volkerak-Zoommeer, dat tot zeker 2031 de omgeving (sloten, percelen) van zoet water voorziet.

- Via een pijpleiding wordt zoet water vanuit de Biesbosch naar Zuid-Beveland aangevoerd.

- Water uit de Brabantse Wal wordt opgevangen in de Bathse Spuisluis.

- In Zeeuws-Vlaanderen stroomt het water vanuit België.

Boeren moeten er niet op rekenen dat het gebied voor altijd een goede zoetwatervoorziening zal blijven. Dat weten de mensen nu wel, er wordt al 15 jaar over gesproken. " Gedeputeerde Ben de Reu

Het verzilten van het Volkerak-Zoommeer is al jaren punt van discussie. Voorstanders vinden dat verzilting goed is voor de visserij en het toerisme omdat de blauwalg dan niet meer voorkomt. Tegenstanders, met name boeren in de omgeving, vrezen dat hun zoetwatervoorziening verdwijnt. Vooral met de droogte van afgelopen zomer gingen er onder de agrariërs veel stemmen op om het Volkerak-Zoommeer toch niet te verzilten.

