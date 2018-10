Agenten volgen 'kruimelspoor' van wietbladeren in Middelburg

Wietbladeren op straat, archieffoto (foto: HV Zeeland)

Het spoor leidde naar een flatwoning in Middelburg, waar ze de bewoner in de boeien konden slaan. De wietbladeren op straat bleken afval te zijn van een wietkwekerij. De agenten vonden bovendien in zijn woning een grote boodschappentas met daarin 860 gram wiettoppen. Het bezit van wiet wordt alleen gedoogd tot 5 gram.

Verhoord

De bewoner is opgepakt en meegenomen naar het politiecellencomplex in de gevangenis Torentijd in Middelburg. Hij wordt daar vandaag verhoord. Alle wiettoppen en rondslingerende wietbladeren zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

In de woning van de verdachte was overigens geen wietkwekerij aanwezig. De politie hoopt tijdens het verhoor te kunnen achterhalen van welke kwekerij de wiet afkomstig is.