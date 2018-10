Deel dit artikel:













Jesper Jobse in kwartfinale World Tour

In de World Tour finale was Delhi in de eerste ronde de mindere. Team Amsterdam won, mede door 11 punten van Jobse met 21-16. Tegen Piran uit Slovenië werd het 21-17. Opnieuw was Jobse op dreef, hij scoorde 10 punten. Jobse scoorde in deze wedstrijden in totaal 21 punten en staat daarmee aan de leiding in het topscorersklassement.

Jesper Jobse (foto: Omroep Zeeland) Kwartfinale

Door de twee overwinningen is Team Amsterdam eerste geworden in poule D. Het toernooi gaat morgen verder vanaf de kwartfinales. Team Amsterdam speelt dan met Jobse in de gelederen tegen het Tsjechische Humpolec.