Agressieve campinggast gaat volledig door het lint

Politieauto (archieffoto) (foto: ANP)

De agenten troffen de luidruchtige man in de buitenlucht aan. Hij was onder invloed van alcohol, was agressief en schreeuwde de hele boel bij elkaar. De man is aangehouden en werd overgebracht naar een politiecellencomplex.

Onrustige rit

Tijdens de rit naar de cel was de man zo agressief dat de agenten hun auto tot twee keer toe langs de kant van de weg hebben moeten zetten om hem weer rustig te krijgen. Bij de tweede stop zijn er meerdere agenten in de auto komen zitten om de arrestant in bedwang te houden. Ook in het politiecellencomplex bleef de man zich recalcitrant gedragen. Hij zit nog vast en zal vandaag gehoord worden.

Door de eigenaar van de caravan is aangifte gedaan van de vernieling.