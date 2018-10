Eerste aan pleegzorg gedoneerd sporthek onthuld; 'Pleegouders zijn hard nodig'

Het eerste spandoek werd vanochtend onthuld bij de voetbalvereniging Kloetinge. "We hebben de banner vlakbij de ingang gehangen zodat die meteen zichtbaar is, want het is echt nodig dat er meer pleeggezinnen komen", zegt Jan Kees de Bruine, voorzitter van voetbalvereniging Kloetinge. "En tussen onze 900 leden zitten misschien potentiële pleeggezinnen. Dus we laten het spandoek de rest van het seizoen hangen", aldus de Bruine.

Super gewone mensen

Hoe het komt dat het aantal pleeggezinnen blijft dalen is onduidelijk, maar pleegzorgbegeleider Suzanne Molema heeft wel een vermoeden. "Sommige mensen denken dat het heel moeilijk is, maar iedereen kan het als ze minimaal 23 jaar zijn", zegt Molema. De slogan van het project luidt dan ook dat er 'supergewone' mensen gezocht.

Toch moet ook Molema toegeven dat het pleegouderschap niet altijd over rozen gaat, maar dat is het waard, vindt ze. "Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om pleegouder te zijn, want sommige kinderen hebben een verleden. Daarom ben ik er om ze te begeleiden, ze staan er dus niet alleen voor!", aldus Molema.

Het eerste spandoek dat aandacht vraag voor pleegzorg werd vanochtend opgehangen in Kloetinge

Volgende week wordt er nog meer aandacht geschonken aan dit onderwerp, want dan is het de week van de pleegzorg. Door heel de provincie worden dan diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het tekort en belang van pleegzorg. Geïnteresseerden kunnen ook langskomen op de informatieavonden van Juvent. Die vinden plaats op 14 november in Middelburg, 22 november in Terneuzen en op 11 december in Goes.

Lees ook: