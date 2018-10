Kloetinge pakt punt in Den Haag

Remco van Tiggele in actie voor Kloetinge tegen Die Haghe (foto: Ron Quinten)

Al na drie minuten spelen nam Kloetinge de leiding toen Thijs van den Dries de Bevelandse formatie op 0-1 zette. Er gebeurde veel over en weer maar tot doelpunten leidde het niet. Totdat in de dying seconds van de eerste helft Sebastiaan van der Starre de thuisclub op gelijke hoogte bracht door de 1-1 aan te tekenen. Daarna was het ook gelijk rust.



Tweede helft

Na ruim twintig minuten in de tweede helft zette Arnaut Ooievaar de ploeg uit Den Haag op voorsprong toen hij de 2-1 maakte. Het was voor Kloetinge-trainer Marcel Lourens de aanleiding om kort na elkaar drie wissels toe te passen. En dat had effect want drie minuten later zette Roy Mulder de gelijkmaker op het bord. En bij deze 2-2 bleef het. Kloetinge is in de stand gestegen van de negende naar de achtste plaats met zeven punten uit zes wedstrijden.

Scoreverloop

0-1 Van den Dries (3)

1-1 Van der Starre (45)

2-1 Ooievaar (62)

2-2 Mulder (74)



Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, De Jonge, Jaap Esser, Janse, Van den Dries, Mulder, Van Tiggele (Van Keulen/63), Van Vossen (Van der Poel/71, Özgan, Janson (Van Vooren/71)