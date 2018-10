De Meeuwen moet blijven wachten op eerste zege

(foto: Omroep Zeeland)

Honselersdijk schoot na de aftrap uit de startblokken en kwam na 16 minuten op voorsprong door een treffer van Brian Valstar. Zeven minuten later leek De Meeuwen een lange middag in het vooruitzicht te hebben nadat Joeri Riber de 2-0 met een schot van afstand binnen schoot wat ook de ruststand was.

Na rust leek De Meeuwen herboren te zijn en kwam via aanvoerder Vicenzo Lorello terug naar 2-1. De ploeg van Daan Eikenhout begon het initiatief over te nemen en had het betere van het spel. Toch werd het geen 2-2 maar 3-1 omdat keeper Milan Tevel van afstand verrast werd door Joey Valstar.

De treffer van Joey Valstar brak het verzet van De Meeuwen waarna het in de 83e minuut zelfs nog 4-1 werd door een treffer van Tom van Veen. Door de nederlaag blijft De Meeuwen nog onderaan wachten op de eerste zege van het seizoen.

Scoreverloop

1-0 Brian Valstar

2-0 Joeri Riber

2-1 Vicenzo Lorello

3-1 Joey Valstar

4-1 Tom van Veen

Opstelling De Meeuwen

Tevel, Huibregtse (Eikenhout/78), Lorello,Boogaard, Houterman (Luteijn/84), Van de Woestijne (Dek/78), Pentury, Francke, Langezaal, De Nooijer, Melis