Kampioenspoule raakt uit zicht voor Oemoemenoe

Oemoemenoe-Ascrum (foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe kwam al snel in de wedstrijd via een try met 0-5 tegen en kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas. Het stond bij rust dan ook 0-15. Het was aanvoerder Joey Luitwieler die na de korte rust middels een try iets terugdeed en de stand op 3-15 bracht. Het was de enige score voor de Middelburgse formatie, want de wedstrijd eindigde in 3-34 voor de Amsterdammers.



Stand

Nadat Oemoemenoe door de overwinning van vorige week weer enige hoop kreeg om in de reguliere competitie bij de beste zes te eindigen, lijkt die hoop nu te zijn vervlogen. De Middelburgse formatie zakt op de ranglijst van de ereklasse van de negende naar de tiende plaats.