Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 27 oktober

Er vielen veel doelpunten in het Zeeuwse amateurvoetbal vandaag. Duiveland spande de kroon door de dubbele cijfers te halen. DwO'15 lukte dat net niet. Bij hun wedstrijd tegen Vosmeer vielen zelfs 13 doelpunten te noteren. All uitslagen van het voetbal van vandaag kun je in ons overzicht lezen.