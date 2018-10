Zeehonden gestikt door plastic zwerfafval in Zeeuwse wateren

Deze bij Brouwersdam aangespoelde zeehond was bijna onthoofd door een stuk visnet (foto: EHBZ)

Bij de Brouwersdam is er een zeehond aangespoeld die bijna onthoofd was door een stuk visnet. En net buiten Zeeland, bij Ouddorp, spoelde een zeehond aan die was overleden door de frisbee rond de nek.

Zeehond die dood aanspoelde bij Ouddorp kwam om door plastic frisbee (foto: EHBZ)

De hulpverleners van EHBZ schrijven op Facebook dat er geen twijfel mogelijk is over de doodsoorzaak. "Helaas geen natuurlijke dood, maar onomstotelijk veroorzaakt door menselijk handelen..."

Onthoofd

Enkele dagen eerder spoelde er ook al een door plastic overleden zeehond aan in Zeeland. Het dier was net als de vandaag bij de Brouwersdam gevonden zeehond gestikt en onthoofd door een visnet om zijn nek, maar in dit geval spoelde het dode dier aan op het Banjaardstrand, bij Kamperland.

Onthoofde zeehond bij Banjaardstrand Kamperland (foto: Jaap van der Hiele op waarneming.nl)

De omvang van het afvalprobleem in Zeeuwse wateren werd onlangs ook al duidelijk bij een schoonmaakactie in Vlissingen. Al het zwerfafval werd daar uit de haven gevist door HZ-studenten. Daarbij vonden ze naast restanten van plastic zakjes koffiebekertjes en bierflesjes ook een dode haai, die ook was gewurgd door plastic.

Dode haai bij het opruimen van afval in de binnenhaven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

