In Sas van Gent kon je oude motoren zien, maar vooral ook horen

Op normale dagen staan de motoren stil, maar omdat de motoren regelmatig toch moeten draaien om te kijken of alles nog wel in orde is, besloot het museum er maar een speciale dag van te maken.

De motoren die in het museum staan, hebben allemaal een band met Zeeland. Dat is ook een vereiste voordat een object of motor wordt gekocht om tentoon te stellen. Behalve in scheepsmotoren, zijn er ook een aantal motoren die in Zeeuwse werkplaatsen of fabrieken zijn gebruikt.

'Je slaapt er goed op'

Maar de meeste aandacht van de vrijwilligers en bezoekers ging vandaag naar een 1 cilinder Kromhout T1 uit 1922. Het kost drie vrijwilligers een half uur om de oude motor aan de praat te krijgen. Zo moet de motor eerst worden warm gestookt voordat die daadwerkelijk in gang kan worden gezet. Dat het een tijdrovende klus, zit Willy van Vooren niet mee. Want als ie in werking is en alles draait, dat is het mooiste wat er is.