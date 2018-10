Swift verstevigt leiding in veldcompetitie

Rien Paardekooper

Het was een gelijkopgaande wedstrijd maar voor rust was het Swift dat steeds op voorsprong stond. Het was 7-10 voor de Middelburgse korfballers. Na rust was het GKV dat sterker werd en zelfs de leiding overnam met 14-13. De oranjehemden slaagden er toch nog in om de achterstand om te keren en de zege binnen te slepen. Het werd moeizaam maar toch 18-20 voor Swift.



Stand

Door de overwinning loopt Swift verder uit in de stand van de overgangsklasse omdat naaste belager Nieuwerkerk verloor van HKC. Swift leidt nu met vier punten voorsprong en gaat daarmee in het voorjaar verder in de veldcompetitie. Over enkele weken begint de korfbalcompetitie in de zaal.