TOP gedeeld koploper na zege op Sporting Delta

Clublogo TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste zeventien minuten ging de wedstrijd nog gelijk op in Dordrecht, maar vanaf dat moment gooide de ploeg van Kees-Jan Oppe het gas erop en scoorde in twaalf minuten tijd elf doelpunten. Mede door die tussensprint kon de Arnemuidse club de kleedkamers opzoeken met een 7-14 ruststand.

Na rust kon TOP de wedstrijd rustig uitspelen en liep zonder al te grote problemen uit naar een 17-24 eindstand. Volgens trainer Oppe had zijn ploeg meer doelpunten kunnen scoren, maar ontevreden was de Rotterdammer niet. "We hebben weer over alle schijven weten te scoren en het maximale uit de eerste helft van het veld weten te halen", vindt Oppe.

Vertrouwen

Volgens Oppe geeft het eerste deel van de veldcompetitie veel vertrouwen voor de zaal, alleen durft hij nog geen voorspelling te wagen: "Ik kan nu wel gaan zeggen dat we vol voor de eerste plek gaan, maar in de zaal spelen tegen andere teams met andere kwaliteiten. We gaan vrijdag eerst op trainingsstage in Portugal waarin we tegen de vier beste ploegen van dat land spelen, daarna zien we wel hoe het loopt", aldus een tevreden coach.

Door de zege en de gelijke spelen van concurrenten Rohda en DSC, staat de club uit Arnemuiden nu op een gedeelde eerste plaats.

Doelpuntenmakers TOP Arnemuiden