Jonge man en vrouw overleden bij aanrijding in Goes, automobilist aangehouden

Het ongeluk gebeurde rond 04.20 uur bij de spoorwegovergang 'Ockenburg' op de kruising Van De Spiegelstraat met de Kloetingseweg. De fiets waar ze op zaten werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd. Er werden nog ambulanceteams en een traumahelikopter opgeroepen maar de hulp mocht niet meer baten. De man en vrouw overleden ter plekke.

Auto zwaar beschadigd

De automobilist, een 19-jarige man uit Kloetinge, is na het ongeluk nog zo'n 450 meter doorgereden met zijn zwaar beschadigde auto. Hij is uiteindelijk gestopt op de Patijnweg, vlakbij de nieuwe rotonde op het Kazerneplein.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

De 19-jarige bestuurder is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex voor verhoor. Daar bleek uit een ademanalyse dat hij te veel had gedronken.

'Twee jonge levens'

De identiteit van de twee slachtoffers was bij de politie nog lang onbekend. Behalve dat het om een man en een vrouw gaat werd er niets over bekendgemaakt. Ze hadden niks bij zich waaruit de identiteit kan worden vastgesteld. Wel schreven de Goese wijkagenten op Instagram dat het ongeluk 'twee jonge levens' heeft geëist.

De politie maakte iets voor 13.00 uur bekend dat de 'vermoedelijke identiteit' van zowel de man als de vrouw is achterhaald. Daar worden echter nog geen uitspraken over gedaan tot hun identiteit honderd procent zeker is en de familie van hun overlijden op de hoogte is gebracht.

Vanwege het onderzoek van het team Verkeersongevallenanalyse was de weg urenlang afgesloten tussen de Van De Spiegelstraat en de rotonde op de kruising van de Oranjeweg met de Patijnweg. Het sporenonderzoek was rond 09.45 uur afgerond. Daarna heeft de gemeente Goes het wegdek gereinigd en kon de weg weer worden vrijgegeven.

Getuigen

Na het dodelijk ongeval hebben meerdere getuigen zich gemeld bij de politie. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie roept iedereen die meer weet over dit ongeluk op om contact op te nemen.