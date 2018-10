Jesper Jobse strandt in halve finales world tour

Jesper Jobse (foto: Orange Pictures)

Eerder op de dag bereikte Jobse met zijn teamgenoten de halve finale na 14-11 winst in de kwartfinale op het Tsjechische Humpolec. In de halve finale was Riga de favoriet want de ploeg uit Letland was als derde geplaatst, tegen Amsterdam als vijfde. Jobse en teamgenoten bereikten gisteren de kwartfinale na zeges op achtereenvolgens Delhi uit India en Piran uit Slovenië.



Topscorer

Jobse was lange tijd de topscorer van het toernooi. In totaal maakte hij in de vier wedstrijden die hij speelde 30 punten, en daarmee staat hij op de tweede plaats in het toernooi.