Dow in Terneuzen is naast chemiegigant nu ook schapenhouder

Er wordt goed voor de dieren gezorgd. Elke dag komt de bedrijfsbewaker even kijken hoe het met de schapen gaat. Ook projectverantwoordelijke Wim Staal brengt regelmatig een bezoekje.

Eerste Dowlammetje is al een feit

Onlangs deed Staal een bijzondere ontdekking. "De herder van wie de schapen zijn verzekerde ons dat er geen enkele schaap in verwachting was, maar op een ochtend troffen we een pasgeboren lammetje aan. Dat was voor ons ook een verrassing."

We hebben twee jaar vooronderzoek gedaan om te kijken of het voor de schapen geen kwaad kan. Dioxaan hecht zich niet aan de grond en komt dus ook niet in het gras, dus grazen is niet schadelijk." Wim Staal, projectverantwoordelijke Dow

In het noordoosten van het terrein van Dow staan sinds 2013 populieren. Die zijn geplant om het terrein waar een oude fabriek stond te saneren. In het grondwater zit namelijk dioxaan.

'Niet schadelijk'

Volgens Staal kan heeft het grazen op verontreinigde grond geen negatieve gevolgen voor de schapen. "We hebben twee jaar vooronderzoek gedaan om te kijken of het voor de schapen geen kwaad kan. Dioxaan hecht zich niet aan de grond en komt dus ook niet in het gras, dus grazen is niet schadelijk."

Na een jaar wordt het project geëvalueerd, maar Staal is erg optimistisch. Eigenlijk is het nu al een geslaagd project, vindt hij.