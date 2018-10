Basisschoolleerlingen uit Hoedekenskerke mogen voor Máxima spelen

De schoolklas uit Hoedekenskerke won gisteren deze prijs in het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show van NPO Zapp. Op 26 december zijn ze te zien in de uitzending van het Kerstmuziekgala 2018 om 20.30 uur op NPO1.

Méér Muziek in de Klas is medeorganisator van Lang Leve de Muziek Show en Het Kerst Muziekgala 2018. De stichting zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak.