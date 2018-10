Slachtoffers dodelijk ongeluk komen uit Goes en Macedonië

De identiteit van de slachtoffers was lange tijd nog niet bekend, omdat de zakken van de slachtoffers omwille van het sporenonderzoek niet grondig konden worden doorzocht op telefoons of portemonnees. Dat gebeurde pas in de loop van de ochtend, toen de lichamen met een lijkenwagen naar het mortuarium waren gebracht.

'Twee jonge levens'

Toch was het tot 16.00 uur alleen bekend dat het om een man een vrouw ging. Wel schreven de Goese wijkagenten al op Instagram dat het ongeluk 'twee jonge levens' heeft geëist.

De fiets waar de omgekomen man en vrouw op zaten werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd (foto: HV Zeeland)

Dat het zo lang duurde voor de identiteit van de slachtoffers werd bekendgemaakt, kwam doordat de politie eerst de familie wilde inlichten. Dat duurde in dit geval langer dan normaal, omdat het opsporen van de familie in Macedonië veel tijd in beslag nam.

Te veel alcohol

Het ongeluk gebeurde vannacht rond 04.20 uur. De twee slachtoffers reden op een fiets over de kruising van de Van de Spiegelstraat en Kloetingseweg in Goes toen ze werden geschept door een auto. De 19-jarige bestuurder van de auto bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Hij zit nog vast en zijn rijbewijs is ingenomen.

