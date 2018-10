Eenvoudige zege GOES in Rosmalen

Rogier Veenstra (foto: Omroep Zeeland)

Goes begon met dezelfde opstelling aan de wedstrijd als vorige week, toen er thuis werd verloren van Quick'20. En de Bevelanders begonnen gelijk goed aan het duel, want al na vijf minuten kwam Steve Schalkwijk alleen voor de keeper te staan, maar hij speelde de bal te ver voor zich uit. Zeven minuten later was het wel raak, toen Sherief Tawfik een corner van Ray Kroon tot doelpunt promoveerde. Deze kopbal was zijn tweede treffer van het seizoen voor GOES. Kort daarna was het diezelfde Tawfik die de bal van zijn eigen doellijn kopte na een inzet van OJC Rosmalen. Daarna kwam er weer een kans voor GOES, maar Ruben Hollemans schiet net over het doel. Met de 0-1 op het bord gingen beide ploegen aan de thee.



tweede goal

In de tweede helft ging GOES verder met het pogen om de score verder uit te breiden. Na ruim tien minuten spelen in de tweede helft pikt Ray Kroon de bal op bij het strafschopgebied en schiet de bal in de rechterbovenhoek, zijn derde doelpunt van het seizoen. Halverwege de tweede helft krijgt Glenn Schapendonk een kans voor OJC maar zijn schot wordt geblokt door doelman Meulmeester.



Uitvallende invaller

Twintig minuten na zijn invalbeurt moest GOES gedwongen wisselen, want invaller Mart de Kroo moest alweer het veld verlaten en in zijn plaats kwam Hiep Nguyen. Al gauw zette hij GOES op een 0-3 met een laag rollertje. En tot overmaat van ramp voor OJC Rosmalen moesten de Brabanders ook nog met tien man verder na een rode kaart voor Diego Meereveld wegens natrappen. Daarbij bleef het want gescoord werd er niet meer.



GOES houdt door de overwinning aansluiting bij koploper Jong FC Volendam, dat met vier punten m eer heeft dan naaste achtervolger GOES.

Scoreverloop

0-1 Tawfik (12)

0-2 Kroon (57)

0-3 Nguyen (83)



Bijzonderheden

Rode kaart voor Diego Meerveld van OJC Rosmalen (86)



Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Tawfik, Manuhuwa, James, De Winter (De Kroo/46, Nguyen/69), Hollemans, De Vlieger, Franse, Schalkwijk, Kroon (Besuijen/78)