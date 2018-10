Vlissingen boekt belangrijke zege in strijd tegen degradatie

Raymond Wolff scoorde de 0-2 (foto: Paul ten Hacken)

VC Vlissingen was vanaf het begin de betere ploeg in Leidschendam, maar moest tot vlak voor rust wachten op de openingstreffer. Etienne Mallie kopte een corner door tot voor de voeten van Weeda, die niet twijfelde en de 0-1 op het scorebord zette. Raymond Wolff viel in de rust in voor Samarony Goossens en maakte de 0-2. Wolff kapte zichzelf vrij op de rand van het strafschopgebied en haalde diagonaal uit. Abdenbi maakte zijn negende goal in evenveel wedstrijden en besliste de wedstrijd. Hij werd bediend door Pattinama en werkte foutloos af.

Scoreverloop:

0-1 Weeda (40)

0-2 Wolff (61)

0-3 Abdenbi (75)





Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker, Mallie, Weeda, Martien (Gooding/76), Pattinama, Goossens (Wolff/46), Abdenbi (Bousantouh/81)