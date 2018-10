Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwkoop mag invallen in Klassieker na snelle rode kaart St. Juste

Bart Nieuwkoop uit Tholen heeft een opvallende editie van Ajax - Feyenoord meegemaakt. In de 125e Klassieker werd Nieuwkoop in de rust ingebracht voor Robin van Persie, nadat collega-rechtsback Jeremiah St. Juste na vijf minuten uit het veld werd gestuurd, de snelste rode kaart ooit in een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De invalbeurt van de Zeeuw bleef zonder succes, Feyenoord verloor de Klassieker met 0-3.

Bart Nieuwkoop (foto: Omroep Zeeland) De andere Zeeuw die vandaag 'in actie' kwam in de Eredivisie, trainer Adrie Koster, verloor met zijn Willem II van FC Utrecht. In Tilburg werd het 0-1 na een late treffer van Willem Janssen.