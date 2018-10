Deel dit artikel:













Deltasport/EOC verliest in de slotseconden

Deltasport/EOC heeft een wrange nederlaag geleden tegen Oliveo. Dertig seconden voor tijd maakte het gelijk, maar Oliveo ging in de laatste seconden alsnog met de winst aan de haal. Het blijft in de 2e divisie B steken op een totaal van twee punten. In de stand staat het met nog drie andere ploegen op een gedeelde achtste plaats.

Deltasport/EOC verliest in de laatste seconden van Oliveo (foto: Omroep Zeeland) Bij rust stond Delta Sport/EOC nog met 17-14 voor tegen de koploper, maar na rust kwam de ploeg uit Pijnacker sterk terug. Door de late treffer blijft Oliveo zonder puntverlies en moet Delta Sport/EOC genoegen nemen met complimenten voor de strijdlust.