Nieuw record voor Bunkermuseum, 10.000ste bezoeker krijgt 'bunkertaart'

De familie Geldof uit Koudekerke kwam nietsvermoedend het museum ingewandeld, toen de drie werden overvallen met een slagroomtaart, met daarop een plaatje van een bunker, en bloemen. "We waren op de fiets naar Zoutelande en hadden dit als tussenstop om even rond te kijken. Toen hoorden we ineens dat we de 10.000ste bezoeker zijn! Dus dat was wel een verrassing", zegt Heleen Geldof.

Door de hit van BLØF is Zoutelande op de kaart gezet, maar volgens Heijkoop is dat niet de reden voor de drukte. "We hebben dit jaar extreem veel Vlaamse bezoekers aan wie ik het heb gevraagd, maar ze komen vooral naar de Zeeuwse kust voor de rust en ruimte", zegt Heijkoop. En dus niet voor het 'oude strandhuis' wat door Paskal Jakobsen wordt bezongen.

De familie Geldof uit Koudekerke was dit jaar de 10.000ste bezoeker van het bunkermuseum in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Het museum draait al twintig jaar volledig op vrijwilligers. En ze hebben dan wel een recordaantal bezoekers naar het museum weten te trekken, maar ondanks dat succes zijn ze niet van plan om vaker open te gaan. "Anders verwen je de mensen teveel en nu zijn ze gewend aan deze tijden. Daarnaast heb je dan veel meer vrijwilligers nodig", zegt Heijkoop.

Koerier

Toch is het altijd mogelijk om buiten de openingstijden rondleidingen te boeken en is het museum geopend op bijzondere dagen als Monumentendag en Bevrijdingsdag. En de vrijwilligers kunnen klaarblijkelijk ook worden ingezet als koerier. Want de familie Geldof had één klein probleempje: het lukte niet om de taart en bloemen op de fiets mee te nemen, gelukkig was één van de vrijwilligers bereid om ze even thuis te bezorgen.

