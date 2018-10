Licht uit, vuur en kaarsjes aan: dit was de Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht (N8vdN8) is een landelijk evenement wat jaarlijks op de laatste zaterdag van oktober wordt georganiseerd. Op diverse plekken in Nederland worden activiteiten georganiseerd om mensen bewust te maken van lichtvervuiling en de mogelijkheden om dit terug te dringen.

N8vdN8 Middelburg

Sinds een aantal jaar wordt de Nacht van de Nacht (N8vdN8) ook in Middelburg gevierd. Dit initiatief is ontstaan door diverse ondernemers uit Middelburg. In de loop der jaren is het evenement gegroeid naar ruim 60 acts door de hele binnenstad van Middelburg.

Ook op andere locaties in de provincie werden activiteiten georganiseerd. Zo werd in Veere "Mag het licht uit" van De Dijk op het carillon van het stadhuis gespeeld. Dit was onderdeel van een landelijke actie, waarbij beiaardiers op hun carillon de nacht van de macht muzikaal inluidden. Ook in onder andere Biervliet, Sluis, Renesse en Westkapelle werden activiteiten in het donker georganiseerd.

Sfeerimpressie

Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van de Nacht van de Nacht in Middelburg. De uitzending is ook online terug te kijken.