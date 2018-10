Deel dit artikel:













Seinstoring zorgt voor vertraging op Zeeuwse spoor Seinstoring zorgt voor vertraging op Zeeuwse spoor (foto: Felix Antheunisse)

Tussen treinverkeer tussen Goes en Vlissingen is vanmorgen ontregeld door een seinstoring. Treinreizigers moeten in ieder geval tot 08.30 uur rekening houden met extra reistijd.

De Nederlandse Spoorwegen meldt dat tussen Middelburg en Arnemuiden taxibusjes rijden. Tussen de treinstations van Vlissingen, Vlissingen-Souburg, Middelburg en Goes rijden stopbussen.