Zeeland Wordt Wakker 29 oktober 2018: twee doden, muziekshow en schapen.

De fiets waar de omgekomen man en vrouw op zaten werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd (foto: HV Zeeland)

Twee doden

Een zeer ernstig ongeluk heeft in Goes twee levens gekost. Een man en een vrouw werden door een auto geschept.

Lees ook:

Leerlingen van De Regenboog in Hoedekenskerke voieren dat ze de Zeeuwse winnaar zijn bij de Lang Leve De Muziek Show (foto: Zapp)

Optreden voor Máxima

Kinderen van basisschool De Regenboog uit Hoedekenskerke mogen in december voor koningin Máxima meespelen met de grootste muziekband van Nederland.

Lees ook:

Schapen grazen op terrein Dow (foto: Omroep Zeeland)

Grazende schapen

Het zijn waarschijnlijk de goedkoopste werknemers van chemiebedrijf Dow in Terneuzen: schapen!

Lees ook:

Een koud Vlissingen, met een zonnetje (foto: Door Anne-Marie van Iersel,)

Het weer:

Vandaag trekt er veel bewolking over Zeeland met soms een spat motregen. Er is een enkele opklaring mogelijk, vooral in de ochtend. Het wordt maximaal 8 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, kracht 4 tot 5.

Vanavond gaat het vaker regenen en morgen plenst het soms stevig door. Wel word het zachter met temperaturen tot 10 graden. Morgenavond trekt de wind flink aan, tot misschien korte tijd hard of stormachtig direct aan het water.

Vanaf woensdag is het rustiger met soms nog een bui, en een graad of 13.