'Oosterschelde alsnog helemaal afdammen'

Aad Smaal is emeritus hoogleraar schelpdiercultuur aan de Wageningen Universiteit. Hij is een van de organisatoren van het Kenniscongres Oosterschelde.

Smaal vindt dat de noodzaak groot is: "We krijgen te maken met zeespiegelstijging. Dat is een heel actueel onderwerp. De vraag is wat dat gaat betekenen voor dit gebied."

Tijd om na te denken

Deltacommissaris Wim Kuijken kwam rond Prinsjesdag met een rapport van Deltares waarin wordt voorspeld dat de Oosterscheldekering aan het eind van deze eeuw mogelijk niet meer voldoet. "Dat wil niet zeggen dat we morgen met een groot probleem zitten. We hebben nog wel tijd om er goed over na te denken en om er wat aan te doen. Maar het komt wel dichterbij en is dus urgent," zegt Aad Smaal.

Brandpunt van discussie

Toen de Oosterscheldekering in 1986 officieel werd geopend door koningin Beatrix, was daar een hele discussie aan vooraf gegaan. Aanvankelijk was het plan om de Oosterschelde helemaal af te sluiten van de zee, zoals eerder met De Grevelingen was gebeurd. Maar door de vele protesten van vissers, biologen, mossel- en oesterkwekers en duikers werd het een kering die open en dicht kon. Zo kon het zoute water kon in en uit blijven stromen.

Protest tegen het sluiten van de Oosterschelde (foto: Paul de Schipper)

De Oosterschelde werd zo het landelijke brandpunt van de discussie over waterveiligheid. Dat is ook de reden dat het congres op deze locatie plaatsvindt. Aad Smaal: "Dit gebied heeft van oudsher al centraal gestaan in discussies over klimaat- en waterbeheer en kustbescherming." Rondom de Westerschelde en de Waddenzee speelt weliswaar soortgelijke problematiek, maar de organisator heeft bewust voor de Oosterschelde gekozen. "Je hebt dan een afgegrensd gebied dat kan dienen als voorbeeld van een aanpak die elders van belang is."

Vrijdenkers

Het is de bedoeling dat wetenschappers op het Kenniscongres 'open en vernieuwend' over de toekomst van de Oosterschelde nadenken om zo tot 'relevante inzichten en initiatieven te komen.' Heilige huisjes bestaan even niet. Zo wordt de mogelijkheid besproken om de Oosterscheldekering af te breken en de Oosterschelde alsnog af te dammen. Een andere optie is de kering afbreken en de dijken flink verhogen. Nog een ander futuristisch plan is het aanleggen van eilandjes voor de Oosterscheldemonding om de golfslag te breken.

Aan het eind van de dag zullen de uitgewerkte ideeën worden gepresenteerd aan gedeputeerde Carla Schönknecht. De Provincie Zeeland subsidieert het Kenniscongres Oosterschelde met 8000 euro. De gemeente Schouwen-Duiveland, die de bijeenkomst mede organiseert, stelt 12.500 euro beschikbaar.