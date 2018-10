Deel dit artikel:













Anita Pijpelink moet PvdA gaan leiden bij Statenverkiezingen

Het bestuur van de PvdA Zeeland heeft Anita Pijpelink uit Middelburg voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. De 44-jarige Pijpelink zit sinds 2015 in Provinciale Staten. Op dit moment is ze ook fractievoorzitter van de partij.

Anita Pijpelink, voorzitter PvdA-Statenfractie Zeeland (foto: Omroep Zeeland) Mocht de partij na de verkiezingen in het nieuwe college terecht komen, ziet de PvdA in Pijpelink de ideale opvolger voor de huidige gedeputeerde Ben de Reu. Hij gaat volgend jaar met pensioen. Leden aan het woord Op de ledenvergadering op 10 november wordt de lijst definitief vastgesteld. Verder wordt dan duidelijk of de leden van de PvdA in Zeeland de voordracht van Pijpelink als kandidaat-gedeputeerde steunen.