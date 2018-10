'Werkzaamheden op Deltaweg moeten later beginnen'

Wegwerkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

De partij maakt zich vooral zorgen over het verkeer van Noord-Beveland naar Goes. Die stad is volgens de partij een belangrijke stad voor veel Noord-Bevelanders. Zoals voor sporters bij Goese verenigingen, voor mensen die op bezoek gaan in het ziekenhuis of boodschappen gaan doen bij de grotere supermarkten.

Werk aan de weg

Het verkeer tussen Goes en Zierikzee moet vanaf vandaag zes weken lang rekening met hinder, met name in avond- en nachtelijke uren. Vanaf vanavond worden op de Deltaweg (N256) en later de Zeelandbrug allerlei werkzaamheden uitgevoerd.

Tijdens de wegwerkzaamheden is er een periode van bijna drie weken waarbij de Deltaweg tussen Colijnsplaat tot aan de kruising bij Wilhelminadorp vanaf 20.00 uur wordt afgesloten. En daarmee, ter hoogte van Kats, de toegang vanaf de Oost Westweg (N255) naar Goes.

Werkzaamheden op N256 (20:00 - 06:00 uur)

Datum Locatie Omleiding 29-10 to 02-11 Kruispunt Noordlangeweg (Colijnsplaat) tot oprit Zeelandbrug via parallelweg 05-11 tot 23-11 Kruispunt Langeweg (Wilhelminadorp) tot kruispunt Noordlangeweg (Colijnsplaat) via A58/N57/N59 26-11 tot 01-12 Zeelandbrug via Oosterscheldekering 03-12 tot 06-12 Kruispunt Julianastraat (Zierikzee) tot aansluiting N59 via dosering

Het verkeer op de weg zal op doordeweekse dagen tussen 06.00 en 20.00 uur en in de weekenden geen last hebben van de werkzaamheden, zo heeft de provincie Zeeland eerder laten weten.

De provincie heeft nog niet kunnen reageren op het verzoek uit Noord-Beveland.

