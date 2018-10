Studenten in deeltijd laten HZ groeien

Het schooljaar op de nieuwe HZ-academie in Roosendaal zijn begonnen met pleinspelen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse onderwijsinstelling herstelt zich daarmee van een dip in 2015, toen het aantal nieuwe inschrijvingen onder de 1.200 zakte. De groei is vooral een gevolg van het deeltijdonderwijs bij de HZ.

Zo begonnen dit schooljaar in Vlissingen vier nieuwe deeltijdopleidingen en werd in Roosendaal de Associate degree Academie opgestart. Daar kunnen verschillende - vooral praktijkgerichte - hbo-opleidingen in twee jaar worden afgerond. De academie in Brabant is een gezamenlijk initiatief van HZ en Avans Hogeschool. Het aantal voltijdstudenten (vierjarige hbo-opleiding) neemt bij de HZ af.

Buitenlandse studenten

Het aantal nieuwe inschrijvingen vanuit het buitenland houdt gelijke tred met de Nederlanders. Op het dieptepunt in 2015 kwamen 150 nieuwe studenten van over de grens, inmiddels zijn het er 183, hetzelfde aantal als in 2014. Ga met de muis over de grafiek voor de aantallen per jaar.

Het totaal aantal ingeschreven studenten van de HZ (HZ corporate) omvat alle studenten van de voltijd- en deeltijdopleidingen in Vlissingen en Middelburg en de inschrijvingen op de drie Associate degree-opleidingen van de HZ bij de Associate degrees Academie in Roosendaal. Hogescholen hebben tot 1 december de tijd om wijzigingen door te voeren. Het definitieve aantal instromers wordt dan ook pas in januari 2019 bekendgemaakt.