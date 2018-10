Deel dit artikel:













Rutte en Bourgeois doen avondje Middelburg

Het Abdij in Middelburg is op maandagavond 5 november het toneel van een Nederlands-Vlaamse regeringstop. Op de top spreken minister-president Mark Rutte en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois over het 'bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerkingen'.

(foto: Omroep Zeeland foto: Freek Boon) In het kielzog van Rutte en Bourgeois volgen verschillende Nederlandse en Vlaamse bewindspersonen, zoals bijvoorbeeld Cora van Nieuwenhuizen en Ben Weyts die in beide landen de portefeuille infrastructuur voor hun rekening nemen. Vanaf 19.00 uur worden de Vlaamse gasten door minister-president Rutte welkom geheten. Vervolgens is er een klein uurtje voor verschillende ontmoetingen om rond 20.15 uur gezamenlijk aan tafel te schuiven voor een diner. Het is de vierde keer dat zo'n regeringstop wordt gehouden.