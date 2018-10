Deel dit artikel:













Veldrijdster Van Anrooij debuteert op EK

Veldrijdster Shirin van Anrooij uit Kapelle doet komend weekend mee aan het Europees Kampioenschap in Rosmalen. De zestienjarige Van Anrooij is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de beloftenwedstrijd, daar doen rensters tot 23 jaar aan mee. Van Anrooij komt zondagochtend in actie.