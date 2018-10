Populair Oekraïens reisprogramma bezoekt Zeeland: aflevering hit op YouTube

"Iedereen kent Nieuw-Zeeland. Maar moet er ergens dan ook een oude zijn?" Dat vroegen de programmamakers van een populaire tv-serie uit Oekraïne zich af. En dus reisden ze afgelopen zomer naar Zeeland. De aflevering over onze provincie is gisteren op YouTube geplaatst en is een hit: de video is meer dan 110.000 keer bekeken.

Via het icoontje rechtsonder in de video schakel je Engelse ondertiteling in.

In het programma reizen twee presentatoren samen de hele wereld over. Aan het begin van iedere aflevering spelen zij kop of munt. De verliezer krijgt 100 dollar en de winnaar een creditcard zonder limiet. In de aflevering over Zeeland wist de mannelijke presentator Kolya het spel te winnen en kreeg de creditcard mee. Zijn vrouwelijke collega Alina verloor en moest het in Zeeland met 100 dollar doen, omgerekend 87 euro.

Van helikoptervlucht tot liften

Kolya gebruikt zijn creditcard om een auto te huren, te overnachten in de Vlissingse Gevangentoren, te eten bij Inter Scaldes en een helikoptervlucht te maken. Zijn collega Alina moest een fiets huren, liften en overnachten in het hostel bij Kasteel Westhove. Kolya heeft uiteindelijk ruim 2.500 euro uitgegeven, Alina maakte bijna al haar geld op: ruim 86 euro.

Alina is onder de indruk van de provincie, vertelt ze in het programma: "De Zeeuwen zijn de eerste Europeanen die Nieuw-Zeeland hebben ontdekt, de eerste telescoop is hier gebouwd en een Middelburgse ontdekkingsreiziger ontdekte Paaseiland."

De aflevering lijkt goede reclame voor Zeeland. Verschillende andere afleveringen van het reisprogramma zijn meer dan een miljoen keer bekeken.