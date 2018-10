'Experimenteer in Zeeland met grensoverschrijdende samenwerkingen'

Het bedrijfsleven roept de politiek op om de komende jaren vooral maatregelen te nemen die zulke samenwerkingen mogelijk maken. Daarbij wordt in het manifest nadrukkelijk verwezen naar de fusie tussen de Zeeuwse havens en Gent (North Sea Port). Samen met de provincie Zeeland willen de bedrijven in Den Haag en Brussel pleiten voor een bijzondere status.

Het manifest Kansen verzilveren is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeealand, PORTIZ en het havenbedrijf North Sea Port. Het manifest is vandaag aangeboden aan de politieke partijen in Zeeland, vooral bedoeld voor het nieuwe provinciebestuur dat in maart 2019 gekozen wordt.