Inzamelingsactie gestart om overleden fietser uit Macedonië naar huis te kunnen brengen

De familie van de omgekomen fietsster in Goes is via Facebook een crowdfundingsactie gestart voor het vervoer en de begrafenis van haar 30-jarige vriend uit Macedonië. Ze hopen 10.000 euro in te zamelen om hem een waardig afscheid te kunnen geven. Zondagochtend kwam het stel om het leven toen ze werden aangereden op de Van Den Spiegelstraat door een 19-jarige man uit Kloetinge.

Mensen kunnen via Facebook een bijdrage leveren. Maandagmiddag is er al ruim 1400 euro ingezameld. Bloemen op plek van ongeluk in Goes (foto: Omroep Zeeland) Maandagochtend zijn er tientallen bloemstukken neergelegd op de plek waar het duo werd aangereden. Bij de drukke oversteekplek staan regelmatig fietsers stil om even te kijken naar de bloemen en de plek des onheils. Bij het ongeluk kwamen zaterdagnacht een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië om het leven. De twee werden rond 04.20 uur geschept door de automobilist. Dat gebeurde op de kruising van de Van de Spiegelstraat en Kloetingseweg in Goes. Vier keer te veel gedronken De 19-jarige bestuurder van de auto bleek te veel gedronken te hebben, hij had vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij werd aangehouden en zit nog vast. Lees ook: Jonge man en vrouw overleden bij aanrijding in Goes, automobilist aangehouden

