Streefbedrag om overleden Macedoniër naar huis te brengen al binnen

In amper een paar uur tijd is het streefbedrag van 10.000 euro opgehaald voor het vervoer en de begrafenis van een 30-jarige Macedoniër. Hij overleed zondagochtend net als zijn vriendin bij een ongeluk in Goes.