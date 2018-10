Schoondijke verliest na 185 jaar zijn warme bakker

"Het is niet zo dat we echt moeten sluiten", zegt Jan Goethals. "Het is een vrijwillige keuze. Maar nu is het voor ons het juiste moment. We kunnen het pand verkopen en de omzet liep terug vanwege de komst van de rondweg."

Passie nodig

Goethals is nu zelf 59 jaar oud. Zijn zoon wil de bakkerij niet overnemen. "Dat neem ik hem niet kwalijk hoor, ook al denkt hij dat misschien wel", zegt hij. "Je moet dit werk echt met passie doen, anders werkt het niet. Ik begin iedere nacht om twee uur met de productie, dan moet je er wel plezier in hebben."

Jan Goethals aan het werk in de bakkerij. (foto: Omroep Zeeland)

Goethals stopt met de bakkerij, maar niet helemaal met werken. "Nee, de AOW is nog ver weg dus ik blijf nog wel wat werken. Wat ik ga doen, weet ik nog niet precies maar dat komt wel goed." Het pand van de bakkerij verdwijnt niet uit de familie, schoonzoon Wout Kole begint een atelier in. Hij is kunstenaar.

Naar de camping

Naast zijn werk in de bakkerij bracht Goethals zelf nog bestellingen rond en reed hij in de zomer langs verschillende campings in Groede. Met een bus volgeladen met broodjes, croissants, en koffiekoeken.

