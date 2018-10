Deel dit artikel:













Gerwi Temmink weer lijstaanvoerder GroenLinks

Gerwi Temmink uit Nieuwerkerk is voorgedragen als lijsttrekker van GroenLinks voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart volgend jaar. Temmink voerde ook vier jaar geleden de GroenLinks-lijst aan en is voorzitter van de Statenfractie.

Gerwi Temmink, fractievoorzitter van GroenLinks Zeeland (foto: Omroep Zeeland) Volgens het GroenLinks-bestuur is Temmink de geknipte man om aan de slag te gaan met de kernpunten van de partij. Daarmee worden energie en klimaat, leefbaarheid en natuur bedoeld. Tijdens een ledenvergadering op 12 november moet de voordracht van Gerwi Temmink nog worden bekrachtigd.