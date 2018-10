Deel dit artikel:













Dodelijk ongeluk Goes: 19-jarige automobilist dronk vier keer te veel

De bestuurder die zondagochtend is opgepakt na het dodelijk ongeluk in Goes, had ruim vier keer te veel gedronken. Bij de ademanalyse blies de 19-jarige man uit Kloetinge 385 ug/l, waar een beginnend bestuurder maximaal 88 ug/l mag hebben.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland) Bij het ongeluk zijn zondag rond half vijf twee mensen op de Van Spiegelstraat in Goes aangereden. De bestuurder van de auto reed nog 400 meter door. De slachtoffers overleden ter plaatse. De 19-jarige verdachte zit nog vast. Vandaag is de familie van de omgekomen fietsster een inzamelingsactie op Facebook gestart om geld op te halen voor het vervoer en de begrafenis van haar 30-jarige vriend uit Macedonië. De familie hoopt 10.000 euro in te zamelen om de Macedoniër een waardig afscheid te kunnen geven. Lees ook: Inzamelingsactie gestart om overleden fietser uit Macedonië naar huis te kunnen brengen Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.