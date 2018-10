Het hoge woord is eruit: Wij treden straks op voor koningin Máxima

"Ik vind het een hele eer dat we nu voor koningin Máxima mogen optreden", vertelt Dinand Mollenhauer (groep 6). Want behalve een trofee, mag de bovenbouw met driehonderd andere leerlingen uit heel Nederland optreden tijdens het Kerstmuziekgala in Den Bosch. "Je treedt niet iedere dag voor koningin Máxima op", beaamt klasgenoot Bruno Hiensch (groep 8).

Half december wordt het Kerstmuziekgala opgenomen en brengen de kinderen het liedje 'Merry Christmas Everyone'. Op Tweede Kerst wordt het programma - inclusief de zingende leerlingen van De Regenboog - uitgezonden, om 20.30 uur op NPO 1.

De weg naar de trofee was nog niet zo simpel. Eerst moesten de kinderen een video insturen met een zelfgeschreven cover. Die zorgde ervoor dat ze auditie mochten doen in Dordrecht. Uiteindelijk bleven er twee Zeeuwse scholen over, die het 26 september tegen elkaar opnamen in de tv-studio: De Regenboog in Hoedekenskerke en De Klimop in Dreischor.

Emma met de gewonnen trofee van Lang Leve de Muziek Show. (foto: Omroep Zeeland)

"Het was echt heel spannend", vertelt Bruno. Hij en zijn tweelingzus Lotte vertegenwoordigden de klas en speelden tegen een team van basisschool De Klimop een groot deel van de spellen tijdens het televisieprogramma.

Zenuwslopende finale

Bruno: "We stonden aan het begin van de finale 1-0 achter en dat moesten we inhalen om te kunnen winnen." In het laatste spel moesten ze muziekvragen beantwoorden. Deden ze dat sneller dan het andere team en hadden ze het antwoord goed, dan konden hun klasgenoten proberen een vallende bal - in de vorm van een muzieknoot - op te vangen.

Lotte en Bruno speelden tegen Dani en Yoran van De Klimop. (foto: Still uit Lang Leve de Muziek Show)

Zenuwslopend, vooral omdat de school vorig jaar ook al tweede werd bij het programma, maar uiteindelijk wist klasgenoot Lorenzo de doorslaggevende bal te vangen. Inmiddels is de spanning van de finale weer weggezakt, het is tenslotte alweer een maand geleden. Nu richten de kinderen zich op de opnames van het Kerstmuziekgala in Den Bosch.

"Daarin mag iedereen z'n eigen kwaliteiten inzetten, dus de kinderen die een muziekinstrumenten bespelen mogen dat doen, de andere kinderen kunnen zingen", legt juf Jenneke van den Dries uit. De hele klas kijkt er naar uit: "Het is gewoon een heel bijzonder avontuur om samen te beleven."