Van recordpoging pingpongballetjes hooghouden tot een clinic met Bettine Vriesekoop

"Afgelopen augustus hebben we nog een recordpoging pingpongballetjes hooghouden gedaan", vertelt Jelle-Jan Pieterse, hoofdtrainer van TTC Middelburg. "En aan de zesdaagse starterscursus voor basisscholieren van afgelopen maand hebben we vijf nieuwe leden overgehouden. En afgelopen weekend hebben de kinderen kennis kunnen maken met tweevoudig Europees kampioen Bettine Vriesekoop, wat op termijn mogelijk ook weer nieuwe leden trekt."

Bettine Vriesekoop samen met negen trotse kinderen en Jelle-Jan Pieterse, hoofdtrainer van TTC Middelburg (foto: TTC Middelburg)

De jonge deelnemers waren stuk voor stuk heel enthousiast. "Het is uniek om van een tweevoudig Europees kampioen les te krijgen", zegt Richella Jacobse. "Ik heb veel nieuwe dingen geleerd", vult vriendin Vita van der Heijden aan.

Net zo goed als Bettine Vriesekoop

Maar of ze ooit zo goed zullen worden als zij? "Als we hard trainen, heb ik daar wel vertrouwen in", roept Richella enthousiast. "Ik ga dan ook aan mijn trainer Jelle-Jan vragen of ik vaker kan trainen dan nu."

Een van de deelnemers slaat een balletje met Bettine Vriesekoop (foto: TTC Middelburg)

Alwin de Kop, voorzitter en trainer bij TTCM, geeft aan dat het voor veel verenigingen moeilijk is leden binnen te halen. "Ik denk dat tafeltennis na voetbal de meest beoefende sport ter wereld is. Op campings en bij kantines staat altijd wel een tafel. Dat zegt iets over de populariteit van de sport. De kunst is alleen om ze binnen te halen naar een vereniging."

Tot nu toe lukt het de vereniging om de leden binnen boord te houden, maar groeien is lastiger. "Door de verschillende activiteiten die we organiseren levert het wel wat op. Je moet dan wel denken aan het behoud van het aantal leden. Een toename zien we nog niet."

De Kop kijkt niet alleen naar de eigen vereniging. "Het belangrijkste voor ons is dat we het in de provincie in stand houden. Het is vervelend als we over tien jaar de enige vereniging in Zeeland zouden zijn en iedere keer wedstrijden in Brabant moeten spelen."

