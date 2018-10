Deel dit artikel:













ADRZ: personeel failliete ziekenhuizen meldt zich al bij ons

Bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes en Vlissingen hebben al diverse artsen en verpleegkundigen aangeklopt om te praten over een dienstverband. Dat zegt woordvoerder Mirjam van Zuilen. Door de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zijn in één keer bijna 900 zorgprofessionals op straat komen te staan.

Personeel Slotervaartziekenhuis voert actie (foto: ANP) Afgelopen vrijdag, daags nadat de faillissementen waren uitgesproken, meldden zich al de eerste gegadigden. Van Zuilen is aangenaam verrast door de bereidheid van artsen en verpleegkundigen om vanuit Flevoland en Amsterdam te willen komen. `Wij vinden het een fijn ziekenhuis om voor te werken. Kennelijk is dat elders ook bekend.` Volgens de woordvoerder heeft het ADRZ niet echt een personeelstekort. Toch wordt gepraat met mensen, omdat het fijn is wat extra menskracht achter de hand te hebben. Geen lijkenpikkerij De faillissementen in Flevoland en Amsterdam noemt Van Zuilen `dramatisch`. Het ADRZ wil zich zeker ook niet opstellen als `een soort lijkenpikker`, maar de ellende van de andere ziekenhuizen biedt wel kansen... Mirjam van Zuilen (ADRZ) over de werving van personeel van failliete ziekenhuizen Het ADRZ gaat mensen die het ziekenhuis goed kan gebruiken persoonlijk benaderen. In eerste instantie wordt gedacht aan artsen en verpleegkundigen voor Spoedeisende Hulp, maar ook een uroloog, een psychiater en gespecialiseerde verpleegkundigen zijn zeer welkom. Zorgsaam De directie van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen meldt dat op bestuurlijk niveau contact is geweest, maar dat er op het moment nog geen wederzijdse bewegingen zijn geweest.