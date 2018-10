Elisabeth-parochie op de bres voor wie het moeilijk heeft

Bezoekers van de voedselbank (foto: Omroep Zeeland)

"Eén van onze parochianen is betrokken bij de voedselbank", aldus Marjan Dieleman-Fopma, pastoraal werker bij de Elisabeth-parochie. "Hij ziet het aantal pakketten toenemen." Het is slechts één van de voorbeelden van mensen die hulp nodig hebben om het hoofd boven water te houden, ondanks het feit dat de welvaart in ons land groeit.

Tussen wal en schip

Bij de Elisabeth-parochie trekken ze zich het lot van mensen aan die tussen wal en schip vallen. Vicevoorzitter Kitty de Jong van de FNV schreef er een artikel over en is nu uitgenodigd om te spreken tijdens het thema-weekend. "Dat kan prima", vertelt Dieleman-Fopma. "We hebben dezelfde intentie om iets te doen voor mensen die tussen wal en schip vallen. En we maken ons beiden zorgen over wat er aan de hand is in Nederland, dat een rijk land is. Mensen komen in de schuldhulpverlening of moeten extra banen nemen om het hoofd boven water te houden. Daar moet iets aan gedaan worden."