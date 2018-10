Dit komt erbij kijken om de stroomkabel voor het windpark Borssele veilig aan te leggen

De historie zorgt voor obstakels en gevaar bij de aanleg van de stroomkabel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Vlissingen bevrijd. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot. De Duitsers leggen zeemijnen aan, munitie wordt gedumpt en bommen verdwijnen in zee, maar ontploffen niet allemaal. Op de zeebodem blijven nog veel mysteries achter.

Bij Borssele moet een stroomkabel aan land komen die de verbinding vormt met het windpark Borssele, 23 kilometer voor de kust van Westkapelle. De kabel overbrugt een afstand van 67 kilometer. Het bedrijf Fugro, gespecialiseerd in bodemonderzoek, is door netwerkbeheerder Tennet ingehuurd om ervoor te zorgen dat de stroomkabel straks veilig kan worden gelegd.

Aan te leggen stroomkabel van windpark Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Aan boord van de Deep Helder, een van de ingehuurde schepen, zijn experts aanwezig die duikrobots besturen. Tijdens het bodemonderzoek kijken zij met camera's op de bodem van de Westerschelde en de Noordzee. Ze zoeken naar obstakels die de aanleg van de stroomkabel zouden kunnen bemoeilijken.

"Met de duikrobot zien de experts wat voor soort voorwerp het is", vertelt projectmanager Hugues Chuffart van Fugro. "Dat is ook het eerste dat gebeurt, alleen waarnemen, niet aanraken. Als duidelijk is dat het obstakel ongevaarlijk is, dan verplaatsen we het voorwerp. In alle andere gevallen seinen we de autoriteiten in."

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

Als een obstakel wel gevaarlijk blijkt te zijn, wordt allereerst de kustwacht ingelicht en vervolgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Zo zijn er al een vliegtuigbom en een zeemijn tot ontploffing gebracht.

Expert doet bodemonderzoek voor aanleg stroomkabel windpark Borssele (foto: Omroep Zeeland)

"Als we iets vinden dat veilig is wat verplaatst mag worden, dan kunnen we dat doen met duikrobot", vervolgt Chuffart. "Aan de duikrobot zitten aan de voorkant twee grijparmen. Die kunnen een gewicht tot 250 kilo verplaatsen. Als het voorwerp zwaarder is of een rare vorm heeft of te groot is voor de kleine grijparmen, dan kunnen we de kraan op het schip gebruiken met grote grijpers."

Veiligheid mag wat kosten

Sinds juli 2017 zijn 24 schepen afwisselend bezig met het veiligheidsonderzoek op de Westerschelde en de Noordzee. De kosten die gemaakt worden voordat de stroomkabel gelegd kan worden, lopen in de miljoenen. "Op enig moment waren acht schepen tegelijk bezig met onderzoek", zegt Gertjan Paff. "De veiligheid mag wat kosten. En we willen niet voor verrassingen komen te staan als straks de stroomkabel in de zeebodem wordt gelegd."

Historici zijn blij met het onderzoek

Ondertussen zijn historici blij met het onderzoek voor de veilige aanleg van de stroomkabel. "Wij brengen veel dingen in kaart die we op de bodem aantreffen. Tijdens en na de Eerste en Tweede Wereldoorlog is er veel onder water verdwenen waar we tot nu toe geen weet van hadden en alleen konden vermoeden", aldus Paff. "We treffen ook wrakken aan, maar ook moderne zaken zoals pijpleidingen, kabels en telefoonkabels die voor wereldwijd internet zorgen. Daar blijven we allemaal van af."

