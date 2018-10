Zeeland wordt wakker: crowdfunding, Elisabeth-parochie en bommen op de zeebodem

Bloemen op plek van ongeluk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Crowdfundingsactie

In amper een paar uur tijd is het streefbedrag van 10.000 euro opgehaald voor het vervoer en de begrafenis van een 30-jarige Macedoniër. Hij overleed zondagochtend net als zijn vriendin bij een ongeluk in Goes.



Bezoekers voedselbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

'Je leven geven'

De Elisabeth-Parochie in de Kanaalzone organiseert over anderhalve week een weekend met als thema 'Je leven geven'. "We maken ons zorgen over wat er aan de hand is in Nederland", vertelt Marjan Dieleman-Fopma, pastoraal werker bij de Elisabeth-parochie. "Mensen komen in de schuldhulpverlening of moeten extra banen nemen om het hoofd boven water te houden. Daar moet iets aan gedaan worden."

Expert doet bodemonderzoek voor aanleg stroomkabel windpark Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Bommenonderzoek

Voor de kust van Vlissingen wordt bodemonderzoek gedaan voor de aanleg van de stroomkabel van Borssele naar het windpark Borssele op zee. Op dat traject van 67 kilometer wordt gezocht naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn al verschillende explosieven tot ontploffing gebracht.

Herfst (foto: Adrie Gideonse, Veere)

Het weer

Het is vandaag bewolkt en er valt geregeld regen. Soms regent het behoorlijk intensief. Met 5 of 6 graden is het waterkoud. In de namiddag steekt er een forse zuidwestenwind op en loopt de temperatuur op naar 10 of 11 graden.