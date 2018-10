Politie grijpt in bij Walcherse WhatsApp-groep die oproept tot vechtpartijen

Agenten waarschuwen de jongeren ook op Instagram. (foto: Jeugdagenten Walcheren)

De politie verwijst naar spanningen op Walcherse scholen die tot meerdere vechtpartijen hebben geleid. "Ons doel is om dit te stoppen. Een onderdeel daarvan is dat deze appgroep per direct gestopt wordt." Agenten waarschuwen de jongeren dat de gesprekken en gegevens uit de WhatsApp-groep zijn opgeslagen.

Berichten plaatsen om een vechtpartij uit te lokken, is strafbaar melden de agenten. "Bij deze zijn jullie gewaarschuwd om niet nogmaals een appgroep als deze op te starten. Degene die dit toch gaat doen, of via ander social media vechtpartij blijft uitlokken, zal strafrechterlijk vervolgd worden."