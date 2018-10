Deze Zeeuwse restaurants veroverden een plekje in de Lekker 2019

Deze Zeeuwse restaurants staan in de Lekker 2019

Positie 2019 Restaurant Positie 2018 1. Inter Scaldes in Kruiningen 2 10. Pure C in Cadzand 12 18. De Kromme Watergang in Hoofdplaat 19 32. Katseveer in Wilhelminadorp 36 43. La Trinité in Sluis 38 52. Meliefste in Wolphaartsdijk 69

Bijna alle Zeeuwse restaurants stegen op de ranglijst. Pure C in Cadzand ging van plek 12 naar 10, De Kromme Watergang in Hoofdplaat steeg van 19 naar 18 en de Katseveer in Wilhelminadorp ging van 36 naar 32. Meliefste in Wolphaartsdijk is een van de grootste stijgers, met 17 plekken naar nummer 52.

Ook vorig jaar was Meliefste de grootste (Zeeuwse) stijger, toen steeg het restaurant van plek 100 naar 69. La Trinité in Sluis zakte vijf plekken en staat nu op plek 43. In de lijst staan geen Zeeuwse nieuwkomers en er zijn ook geen restaurants uitgevallen ten opzichte van vorig jaar.

Kok Jannes Bervet en zijn vrouw Claudia in restaurant Inter Scaldes. (foto: ANP)

Inter Scaldes voerde de lijst al drie keer eerder aan, maar moest het vorig jaar afleggen tegen restaurant De Librije in Zwolle. Het Kruiningse restaurant kreeg vorig jaar december haar derde Michelinster. In de nieuwe editie van Lekker wordt Inter Scaldes geëerd om 'zijn onberispelijke keuken, hartelijke bediening, prachtige wijnen en geweldige locatie'.

Lekker is een Nederlandse restaurantgids die ieder jaar verschijnt. In dit blad worden aan zo'n vijfhonderd restaurants in heel Nederland waarderingen toegekend.