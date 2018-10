Deel dit artikel:













Ongeluk op de Deltaweg richting Zierikzee

Op de A256 bij Goes, in de richting van Zierikzee, is vanochtend een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De rechterrijbaan is kort afgesloten geweest, maar is inmiddels weer vrij. Er zijn ambulances ter plaatse geweest, of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

Ongeluk op A256 (foto: John Pladdet) Het ongeluk gebeurde rond 8.15 uur op de rechterrijbaan van de Deltaweg ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen. Volgens verschillende getuigen gaat het om drie of vier auto's. Een kantonnier van de provincie die op dat moment toevallig net een rondje deed, zag het gebeuren, waardoor er snel ingegrepen kon worden. Hij heeft de baan afgezet, vervolgens zijn de voertuigen in de berm geduwd en kon het verkeer weer door. Inmiddels zijn de voertuigen afgevoerd en is de weg weer vrij.