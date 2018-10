De meteoriet van Ellemeet komt terug naar Zeeland

De meteoriet maakte Ellemeet op 28 augustus 1925 letterlijk in één klap beroemd. Tegen het middaguur hoorden de inwoners een hard, fluitend geluid. Na dit geluid volgde een enorme klap. Dat bleek een stuk steen uit de ruimte te zijn van ruim een kilo zwaar. Het zorgde voor een gat van een halve meter diep in een wei. Even later kwamen er nog kleinere stukken naar beneden vallen.

De meteoriet van Ellemeet (foto: ANP)

Stukken van de grootste meteoriet zijn uiteindelijk terecht gekomen bij de sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. De stukken worden inmiddels tot het Nationaal Erfgoed gerekend. De schrik was dan ook groot, toen het kistje met de meteoriet in de nacht van 18 op 19 augustus 2014 werd gestolen.

Flink beschadigd

Het kistje in de brandkast was voor de inbrekers een bijvangst, zij hadden vooral oog voor de andere kostbaarheden. Het stuk steen werd weggegooid in de bosjes bij een tennisbaan in Utrecht, maar later teruggevonden door tennissers op zoek naar hun bal. De meteoriet was wel flink beschadigd. Hij bestaat nu nog uit een groot brok, vijftien kleinere stukjes en flink wat gruis.

De Zeeuwse expositie over de meteoriet wordt op 2 november geopend door planeetlandschapsonderzoeker Sebastiaan Vet. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de brokstukken uit Ellemeet en kwam tot de conclusie dat de meteoriet van de planetoïde Vesta afkomstig was.

De meteoriet van Ellemeet (ook wel van Serooskerke genoemd) is bijzonder zeldzaam. Vesta staat 2,4 keer zo ver van de zon als de aarde. De planetoïde heeft drie en half jaar nodig om rond de zon te draaien. Deskundigen denken dat er door een botsing met een ander hemellichaam stukjes van Vesta zijn afgebroken. Deze brokken hebben er 24 miljoen jaar over gedaan om uiteindelijk in Ellemeet neer te storten. Vesta is de op twee na grootste planetoïde in de hoofdring en is tussen de 468 en 530 kilometer in omtrek. Deze omvang en het heldere oppervlakte maken van Vesta de helderste planetoïde. Het is ook de enige die onder gunstige weersomstandigheden met het blote oog waarneembaar is.

Lees ook: