Stichting wil 'e-noses' om luchtkwaliteit in de gaten te houden

Elektronische neus in de haven van Rotterdam (foto: Port of Rotterdam)

"Met de petitie willen we kijken of er buiten de stichting om nog meer mensen zijn die aan het milieu en hun gezondheid denken", zegt Hans Arissen van de Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon.

De elektronische neuzen, ook wel e-noses genoemd, kunnen gevaarlijke of hinderlijke gassen waarnemen, die mensen niet kunnen zien of ruiken. In de Rotterdamse haven houden 250 elektronische neuzen de luchtkwaliteit al in de gaten. Door dit systeem kunnen bedrijven, gemeenten en milieudienst sneller reageren wanneer er gevaarlijke gassen vrijkomen.

"En als Terneuzen zich wil gaan profileren als Poort naar Parijs komen er alleen maar meer bedrijven bij", schetst Arissen de urgentie van de e-noses. Arissen benadrukt dat de stichting niet tegen de bedrijvigheid in de Kanaalzone is. "Het is ons werk en onze kinderen moeten er later ook kunnen werken, maar we moeten ook gezond kunnen leven."

E-noses in de Rotterdamse haven